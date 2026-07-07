Disney+ presenta Becoming Her: il documentario sulle ragazze della Juventus, con un’anteprima il 20 luglio. Il film, prodotto dallo Juventus Creator Lab, sarà disponibile a settembre nella sezione ESPN. La narrazione sarà affidata alla voce di Francesca Michielin. Il documentario si focalizza sulle giovani calciatrici e il percorso verso il calcio professionistico.

L’anteprima il 20 luglio. Disney+ porta il calcio femminile sullo schermo con Becoming Her: Prima di diventare grandi. Il documentario, prodotto dallo Juventus Creator Lab, debutterà a settembre sulla piattaforma nella sezione ESPN e sarà raccontato dalla voce di Francesca Michielin. L’anteprima è in programma il 20 luglio al Giffoni Film Festival, nella sezione Evento Speciale. Il film segue il percorso di tre giovani calciatrici accomunate dalla passione per il pallone: Sofia Cholovskaya della Juventus Academy di Al Khobar, in Arabia Saudita, Samantha Lee della Academy di Los Angeles e Anna Copelli, cresciuta nel settore giovanile bianconero a Vinovo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© 361magazine.com - Disney+ presenta Becoming Her: il documentario sulle ragazze della Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Becoming Anna with Lauren Nicole Chapman

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Becoming Her documentario Disney+ con Francesca Michielin e Juventus Creator Lab

Oasis, il tour della reunion diventa un film: Steven Knight firma il documentario per Disney+Un film racconterà il ritorno degli Oasis con Liam e Noel in scena, accompagnato dalle riprese del loro tour di reunion.

Argomenti più discussi: Disney+, Becoming Her: il documentario della Juventus narrato da Francesca Michielin; Becoming Her: il documentario Juventus arriva su Disney+; Becoming Her: Prima di diventare grandi arriva su Disney+, Francesca Michielin racconta il sogno di tre giovani calciatrici; Becoming Her – Prima di Diventare Grandi: ildocumentario prodotto dallo Juventus Creator Lab arriva a settembre su Disney+.

#Disney+ racconta il calcio femminile con #BecomingHer: il documentario sulla crescita di tre giovani bianconere x.com

Becoming Her documentario Disney+ con Francesca Michielin e Juventus Creator LabSu Disney+ arriva Becoming Her: Prima di diventare grandi, il documentario Juventus Creator Lab narrato da Francesca Michielin. Scopri la trama. universalmovies.it