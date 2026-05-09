Un film racconterà il ritorno degli Oasis con Liam e Noel in scena, accompagnato dalle riprese del loro tour di reunion. Il documentario, scritto da Steven Knight, sarà disponibile nelle sale cinematografiche, anche in formato IMAX, a partire dall’11 settembre, e successivamente sarà trasmesso su Disney+. La pellicola mostra le immagini di un momento storico per la band, con entrambe le voci principali presenti nel filmato.

Liam e Noel di nuovo insieme, e stavolta c'è pure la telecamera accesa. Il documentario evento arriva l'11 settembre al cinema (anche in IMAX) e poi su Disney+. Se pensavate di aver visto tutto col tour, aspettate di sentire le interviste post. Nessuno ci credeva davvero finché non sono saliti sul palco. Ora l'esperienza di "Oasis Live '25" non finisce negli stadi: Disney e Sony hanno appena lanciato un documentario, ancora senza nome, che promette di sviscerare il ritorno rock più improbabile del secolo. Dietro l'operazione c'è Steven Knight (sì, quello di Peaky Blinders), che ha deciso di raccontare come due fratelli che si sono odiati per vent'anni siano finiti a dividersi di nuovo il palco (o meglio, i profitti).🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oasis, il tour della reunion diventa un film: Steven Knight firma il documentario per Disney+

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