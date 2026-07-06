Becoming Her documentario Disney+ con Francesca Michielin e Juventus Creator Lab

Disney+ ha annunciato l’arrivo di un nuovo e atteso progetto documentaristico che unisce il mondo dello sport a quello delle storie di crescita personale. Si tratta di Becoming Her: Prima di diventare grandi, un titolo prodotto dallo Juventus Creator Lab che debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo settembre, arricchendo il catalogo della sezione ESPN. A guidare gli spettatori attraverso questo viaggio emozionale ci sarà una voce narrante d’eccezione: Francesca Michielin, nota cantautrice, grande sostenitrice del club bianconero e da sempre attiva sostenitrice dei percorsi di valorizzazione femminile. Prima del suo debutto ufficiale in streaming, il progetto si svelerà al pubblico in un contesto di grande prestigio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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