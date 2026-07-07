Il catalogo di Disney+ a Luglio 2026 continua ad arricchirsi. Tra film come Il Diavolo veste Prada 2, sequel dell’iconico film dei primi anni 2000 con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, a serie tv come Furious, thriller adrenalinico sul senso di giustizia, non sono poche le novità del mese. Di seguito, vi elenchiamo alcuni dei titoli più attesi. Le novità sono iniziate dal 1° luglio con la seconda stagione di X-men ’97. La serie prosegue seguendo l’eroica squadra degli X-Men, divisa e dispersa in varie epoche temporali, mentre cerca di trovare la via di casa. Intanto, negli anni ’90, si aggiungono nuovi nemici sospetti e forme di intolleranza nei confronti dei mutanti, che stanno prendendo piede sulla scia dell’assenza degli X-Men. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Disney+: i film e le serie tv più attese di Luglio 2026

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Temi più discussi: 30 film da guardare su Disney+ – Le novità di luglio 2026; Oceania 3, secondo Dwayne Johnson è in lavorazione il sequel del film d'animazione Disney; Un terzo film d'animazione di 'Oceania' sarà prodotto dalla Disney, ha dichiarato Dwayne Johnson.; Portare Don Chisciotte al cinema è un’impresa donchisciottesca.

Dwayne Johnson e la giovane Catherine Laga'aia hanno portato a Londra il live-action Disney di Moana (in Italia noto come Oceania), con un grande evento per i fan ai piedi del Tower Bridge, tappa del tour mondiale del film. The Rock torna nei panni del x.com

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