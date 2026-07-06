Guastalla (Reggio Emilia), 6 luglio 2026 - Nasce un “Tavolo permanente” per una comunità educante. Si "corre ai ripari", a Guastalla, dove un incontro convocato in municipio tra Comune, scuola, forze dell’ordine, parrocchia e servizi sociali, ha fatto emergere la necessità di creare un organo collegiale che possa affrontare in modo adeguato l’emergenza bullismo e violenza giovanile, dopo una lunga e preoccupante serie di episodi di cronaca, alcuni dei quali finiti anche all’attenzione dei media nazionali. Un tavolo di confronto che conferma come non bastino le soluzioni attuate finora (come Centri giovani ed eventi vari), che a quanto pare non avrebbero intercettato quella parte di ragazzi dediti a gesti illeciti e potenzialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, un "tavolo permanente" contro il degrado giovanile

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