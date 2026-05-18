Incontro Asi-Confindustria | nasce il Tavolo permanente per le aree industriali

Questa mattina, il Presidente del Consorzio Asi Caserta e il suo Comitato Direttivo hanno incontrato una delegazione di Confindustria Caserta, guidata dal presidente Luigi Della Gatta. L'incontro si è svolto con l’obiettivo di costituire un Tavolo permanente dedicato alle aree industriali. Durante la riunione sono stati discussi i prossimi passaggi per formalizzare questa collaborazione e avviare iniziative congiunte nel settore industriale. La creazione di questo tavolo mira a favorire un confronto continuo tra le parti coinvolte.

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Il Presidente del Consorzio ASI Caserta, Marianna Dell’Aprovitola, insieme al Comitato Direttivo, ha ricevuto questa mattina la delegazione di Confindustria Caserta guidata dal presidente Luigi Della Gatta. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di proficua e rinnovata collaborazione istituzionale, sono state affrontate le principali tematiche che interessano le aree industriali della provincia di Caserta. In particolare, gli industriali hanno rappresentato le criticità sollevate dal tessuto imprenditoriale evidenziando la necessità di affrontarle attraverso soluzioni efficaci e interventi concreti. In questa direzione si inserisce la... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incontro Asi-Confindustria: nasce il Tavolo permanente per le aree industriali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Futuro delle aree industriali siciliane: confronto produttivo in Confindustria Sullo stesso argomento Vertice sulle strade. Provincia-Industriali: "Tavolo permanente su lavori e tempi"Un asse diretto Provincia-Confindustria per affrontare un tema su cui l’ente locale ha diretta competenza, l’associazione batte da sempre con... PMI, Industria e Finanza nasce il tavolo permanente“Quello che ho avuto il piacere di moderare ieri alla Camera dei deputati, nella prestigiosa Sala della Lupa, rappresenta il successo del modello di...