Disagi per i fan di Ultimo a Tor Vergata altre testimonianze | Abbandonati all’uscita è stato il caos

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il concerto, i fan di Ultimo a Tor Vergata hanno segnalato problemi nel deflusso. Diverse persone hanno riferito di essere state lasciate senza assistenza all’uscita, creando confusione e disagi. Alcuni hanno percorso chilometri per raggiungere le navette e la metro, mentre altri hanno descritto il caos come un’esperienza difficile da gestire. Non sono stati segnalati interventi immediati da parte delle autorità.

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Dopo la prima testimonianza, altri fan raccontano a Fanpage i disagi nel deflusso da Tor Vergata: "Chilometri per raggiungere metro e navette". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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