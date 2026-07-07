Disagi per i fan di Ultimo a Tor Vergata altre testimonianze | Abbandonati all’uscita è stato il caos
Dopo il concerto, i fan di Ultimo a Tor Vergata hanno segnalato problemi nel deflusso. Diverse persone hanno riferito di essere state lasciate senza assistenza all’uscita, creando confusione e disagi. Alcuni hanno percorso chilometri per raggiungere le navette e la metro, mentre altri hanno descritto il caos come un’esperienza difficile da gestire. Non sono stati segnalati interventi immediati da parte delle autorità.
Dopo la prima testimonianza, altri fan raccontano a Fanpage i disagi nel deflusso da Tor Vergata: "Chilometri per raggiungere metro e navette". 🔗 Leggi su Fanpage.it
MA QUANTO HA FATTURATO IL CONCERTO DI ULTIMO A TOR VERGATA IL GUADAGNO DAI BIGLIETTI È FOLLE!
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Temi più discussi: Concerto di Ultimo a Tor Vergata, la favola è finita all'uscita: Abbandonati in strada, a piedi per chilometri senza navette; L’Odissea dei fan dopo Ultimo a Tor Vergata: trasporti in tilt e navette fantasma, c’è chi ha dormito sui marciapiedi; La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Navette fantasma, trasporti in tilt, disagi con i maxi schermi: la rabbia social dei fan di Ultimo dopo il concerto - I video.
Riguardo ai ‘grandi eventi’ pongo questioni: - I fan di #Ultimo sono tutti scemi? No, ma conviene che lo ‘pensiamo’, - Come i media han ripreso le video-denunce dei disagi a #Torvergata (perché così poco?) - Il sistema di vendita: SEMPRE uguale, - Perché a x.com
250.000 persone abbandonate a se stesse. E’ davvero questo il risultato del mega #concerto di #ULTIMO? Non sono una sua fan ma ho visto e seguito le notizie sensazionali sull’evento di ieri a Tor Vergata, tuttavia a quanto pare i disagi sono stati tanti e per t facebook
Roma, Ultimo batte il record per il live con più spettatori paganti, 250mila persone reddit
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