Disagi per i fan di Ultimo a Tor Vergata altre testimonianze | Abbandonati all’uscita è stato il caos

Notizia in breve

Dopo il concerto, i fan di Ultimo a Tor Vergata hanno segnalato problemi nel deflusso. Diverse persone hanno riferito di essere state lasciate senza assistenza all’uscita, creando confusione e disagi. Alcuni hanno percorso chilometri per raggiungere le navette e la metro, mentre altri hanno descritto il caos come un’esperienza difficile da gestire. Non sono stati segnalati interventi immediati da parte delle autorità.