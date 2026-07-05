Al termine del concerto di Ultimo a Tor Vergata, circa 250mila persone si sono trovate in difficoltà durante il rientro. Le navette previste per il trasporto non sono state disponibili, lasciando molti fan bloccati all’interno dell’area dell’evento. La confusione e l’assenza di mezzi pubblici hanno prolungato i tempi di uscita, creando una situazione di disagio per diverse ore nella notte.

Il concerto record di Ultimo a Tor Vergata, che ha richiamato circa 250mila spettatori, si è trasformato per molti fan in una lunga notte di disagi al momento del rientro. Al termine dell’evento, infatti, il deflusso del pubblico ha evidenziato forti criticità organizzative: trasporti pubblici in tilt, traffico congestionato e lunghe attese hanno reso complicato il ritorno a casa di migliaia di persone, alimentando proteste e segnalazioni diffuse sui social network. Secondo quanto raccontato dai presenti, le principali difficoltà si sono registrate nei collegamenti con le stazioni della Metro C e con il capolinea della Metro A ad Anagnina, dove l’afflusso di spettatori è stato particolarmente intenso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Concerto di Ultimo a Tor Vergata, disagi al rientro dei fan: navette assenti e migliaia bloccati nella notte

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Ultimo, record di spettatori al suo concerto di Tor Vergata. A voi piace? Io non andrei a vederlo neanche gratis. Ma ognuno ha i suoi gusti ovviamente. reddit

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