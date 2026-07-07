L’addetto alle navette ha riferito che, fino alle 22, il sistema di trasporto funzionava regolarmente. Dopo quell’ora, sono state rimosse le barriere di sicurezza, le serpentine, causando problemi nel deflusso dei partecipanti. Questo ha portato a un caos durante il rientro, con molte persone che hanno incontrato difficoltà nel lasciare l’area.

Luciano, addetto alle navette durante il maxi evento di Ultimo a Tor Vergata, racconta a Fanpage cosa è accaduto durante il deflusso nella notte: "Fino alle 22 il sistema funzionava. Poi hanno abbattuto le serpentine e tutto è precipitato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Concerto di Ultimo a Tor Vergata, l’addetto alle navette: “Hanno abbattuto le serpentine ed è stato il caos”Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, l’addetto alle navette ha riferito che il sistema funzionava fino alle 22.

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