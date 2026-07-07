Garantire l'inclusione sociale è un dovere fondamentale, ma l'effettivo diritto al lavoro dei disabili trova ancora enormi ostacoli strutturali nel Mezzogiorno, dove il post-diploma rappresenta una fase critica per migliaia di giovani.Mezzogiorno, dopo il diploma il diritto al lavoro delle persone con disabilità resta il punto più fragile dell'inclusioneIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per le notizie che continuano a emergere da diverse realtà del Mezzogiorno, dove numerosi giovani con disabilità, concluso il percorso scolastico, incontrano enormi difficoltà nell'accedere a percorsi strutturati di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Diritto al lavoro dei disabili: la fragilità dell'inclusione al Sud

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lavoro e Disabilità 2026: 3 Regioni dove assumono ORA (e come candidarsi)

Notizie e thread social correlati

Amministrative 2026, il confronto dei sei candidati nella sede dell'Anffas su inclusione, sostegno dei caregiver e diritti dei disabiliLunedì 18 maggio si è tenuto presso la sede dell’Anffas di Chieti un incontro tra i sei candidati alla carica di sindaco della città, dedicato ai...

Inclusione nel mondo del lavoro dei disabili: fase finale del progetto “Superabili”Si è concluso il progetto “Superabili”, un percorso di tre anni dedicato all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Temi più discussi: Imprenditorialità e disabilità, il lavoro che l’Italia non vede; Cassazione: esonero dei caregiver dal turno notturno; Il DL Lavoro è legge: il salario giusto ha finalmente un libretto delle istruzioni; Le Novità Normative della Settimana dal 22 al 26 giugno 2026.

Quando è possibile il trasferimento per incompatibilità sul lavoro? Scopri le condizioni, i diritti dei lavoratori e le regole previste dalla normativa e dalla giurisprudenza. Una guida utile per aziende e dipendenti. #dirittolavoro #trasferimento 2lnk.io/i49PB x.com

Lavoro minorile in Italia, numeri in forte aumento: il diritto all’istruzione è strumento di libertà. INTERVISTA Nicola Graziano, Presidente UNICEF ItaliaNella puntata de I protagonisti di Orizzonte Scuola, Nicola Graziano, Presidente di UNICEF Italia, commenta i dati sul lavoro minorile, gli infortuni tra i giovani e il ruolo della scuola nella preven ... orizzontescuola.it

Diritti a ostacoli: dalla scuola al lavoro, sempre più disabili bussano ai tribunaliIl terzo Osservatorio: 177 sentenze in Lombardia nell’ultimo anno, quasi un terzo riguardano lo studio ... msn.com