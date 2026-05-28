Inclusione nel mondo del lavoro dei disabili | fase finale del progetto Superabili
Si è concluso il progetto “Superabili”, un percorso di tre anni dedicato all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Durante questa fase finale, i partecipanti hanno completato un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di competenze professionali, sotto la guida di tutor e docenti. L’obiettivo era promuovere autonomia, competenza e indipendenza nel mondo del lavoro. La cerimonia di chiusura si è svolta in un’atmosfera di festa, con i partecipanti che hanno ricevuto il loro attestato di completamento.
Tempo di lettura: 3 minuti Autonomia, competenza ed indipendenza: con questi obiettivi e finalità si è concluso oggi, in un’atmosfera di festa, un percorso formativo di 3 anni riservato ai diversamente abili che hanno imparato un mestiere con la guida di tutor e docenti. Il Corso si è tenuto presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Le Streghe”, promosso dal Rotary di Benevento ed è stato coordinato da Paolo Palummo con la collaborazione di alcune Aziende sannite. Dall’impasto al condimento i ragazzi si sono cimentati in questi incontri di formazione. Da circa tre anni l’associazione Aipd sezione Benevento ha sposato un’idea del Rotary e ha dato vita ad un percorso di formazione nel campo della ristorazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
International Day of Persons with Disabilities | Access for All: Inclusive Facilitation in Practice
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