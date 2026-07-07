Dipinge un uccello su una torre alta 140 metri e per scendere fa un’assurda richiesta
Un uomo si è arrampicato sulla torre del Bolte Bridge a Melbourne, in Australia, raggiungendo circa 140 metri di altezza. Durante l’azione, ha dipinto un uccello sulla struttura. Successivamente, ha fatto una richiesta insolita per scendere, che non è stata resa nota. La polizia e i soccorritori sono intervenuti per mettere fine alla situazione. La scena ha attirato numerosi curiosi e mezzi di comunicazione locali.
Mattinata decisamente fuori dall’ordinario a Melbourne, in Australia, dove un uomo ha attirato l’attenzione dopo essersi arrampicato sulla torre del Bolte Bridge, a circa 140 metri di altezza. Secondo quanto riportato da La Stampa, una volta raggiunta la cima, ha realizzato un gigantesco murale raffigurante un uccello in stile cartoon, bloccando di fatto le operazioni sul ponte e causando pesanti rallentamenti al traffico nelle ore di punta. L’episodio ha assunto toni ancora più insoliti quando l’uomo, prima di decidere di scendere, avrebbe fatto un’insolita richiesta. Avrebbe chiesto che gli venisse consegnato un panino con burro d’arachidi tramite un drone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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