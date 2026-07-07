Dipinge un uccello su una torre alta 140 metri e per scendere fa un’assurda richiesta

Notizia in breve

Un uomo si è arrampicato sulla torre del Bolte Bridge a Melbourne, in Australia, raggiungendo circa 140 metri di altezza. Durante l’azione, ha dipinto un uccello sulla struttura. Successivamente, ha fatto una richiesta insolita per scendere, che non è stata resa nota. La polizia e i soccorritori sono intervenuti per mettere fine alla situazione. La scena ha attirato numerosi curiosi e mezzi di comunicazione locali.