Oggi a Uomini e Donne è andata in onda una sfilata del gruppo di donne, aprendo la puntata del 21 maggio. Durante la trasmissione, Marina ha rivolto a Maria una richiesta che ha suscitato sorpresa. Nel corso della giornata, è tornato nel programma Mario Lenti, che aveva già partecipato in passato. La puntata si è concentrata sui momenti della sfilata e sui dibattiti tra i protagonisti del parterre femminile.

La messa in onda odierna di Uomini e Donne, giovedì 21 maggio, è iniziata con una sfilata del parterre femminile. Successivamente, poi, c’è stato il ritorno di Mario Lenti, il quale ha fatto anche delle precisazioni sulle voci circolate in merito al suo possibile fidanzamento con Magda Catozzi. La sfilata delle dame di Uomini e Donne: Gloria conquista tutti, Marina fa una polemica. La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con la sfilata del parterre femminile intitolata “ Ne vedrai delle belle “. La prima ad esibirsi è stata Marta, che ha imitato Marilyn Monroe, poi Gemma Galgani, la quale ha indossato un completo tutto di pelle ed ha ballato sotto le note della canzone “Esibizionista” di Annalisa, dedicandola a Giancarlo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Sfilata femminile a UeD, Marina fa un’assurda richiesta a Maria, torna Mario Lenti

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