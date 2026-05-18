I 150 anni dell' asilo Demedici | una torre di mattoncini alta 13 metri nel capolavoro di Antonelli

In occasione del 150º anniversario dell'asilo infantile Gabriele Demedici di Bellinzago Novarese, si sono svolte varie iniziative culturali. La struttura, progettata dall'architetto Alessandro Antonelli, si distingue per la sua forma che ricorda una torre di mattoncini alta 13 metri. La celebrazione ha coinvolto la comunità locale con eventi che hanno messo in risalto la storia e l'architettura dell'edificio. La commemorazione si inserisce nel ricordo di un simbolo storico della zona, aperto a visitatori e appassionati di architettura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui