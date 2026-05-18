I 150 anni dell' asilo Demedici | una torre di mattoncini alta 13 metri nel capolavoro di Antonelli
In occasione del 150º anniversario dell'asilo infantile Gabriele Demedici di Bellinzago Novarese, si sono svolte varie iniziative culturali. La struttura, progettata dall'architetto Alessandro Antonelli, si distingue per la sua forma che ricorda una torre di mattoncini alta 13 metri. La celebrazione ha coinvolto la comunità locale con eventi che hanno messo in risalto la storia e l'architettura dell'edificio. La commemorazione si inserisce nel ricordo di un simbolo storico della zona, aperto a visitatori e appassionati di architettura.
L'asilo infantile Gabriele Demedici di Bellinzago Novarese compie 150 anni dalla sua inaugurazione. Per celebrare l'anniversario della struttura, una delle opere più significative realizzate dall'architetto Alessandro Antonelli, sono state avviate diverse iniziative culturali finalizzate a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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