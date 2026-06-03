Denzel Dumfries ha completato le visite mediche e il pagamento della clausola rescissoria, rendendo imminente il suo trasferimento al Real Madrid. La trattativa tra il club spagnolo e l’esterno olandese è in fase avanzata, con l’accordo ormai definito. Restano da formalizzare gli ultimi dettagli prima della comunicazione ufficiale.

di Alberto Petrosilli L’esterno olandese Denzel Dumfries pronto a diventare un nuovo giocatore dei Blancos: manca solo l’annuncio ufficiale. L’operazione che porterà Denzel Dumfries al Real Madrid è ormai alle battute finali. Come riportato da Fabrizio Romano, l’esterno olandese ha sostenuto e completato nella giornata odierna le visite mediche in Olanda, ultimo passaggio prima della definizione formale del trasferimento ai Blancos. Il club spagnolo ha inoltre provveduto ad attivare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, comunicando ufficialmente all’ Inter la volontà di procedere con l’acquisto del giocatore. Una mossa che chiude definitivamente ogni margine di trattativa e sancisce la separazione tra il laterale e il club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries Real Madrid, ci siamo: visite mediche completate e clausola pagata

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Dumfries al Real per 20 milioni, l'Atalanta ne vuole 50 per Palestra: è la solita (ridicola) storia

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