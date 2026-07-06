Trump ha dichiarato di aver parlato con il presidente della FIFA, affermando che il cartellino rosso mostrato a un attaccante statunitense non c’era e che l’arbitro poteva essere sospetto. La UEFA e l’UE hanno reagito duramente contro la FIFA, criticando la decisione. La FIFA ha sospeso temporaneamente la squalifica del calciatore, permettendogli di giocare negli ottavi di finale. La partita è prevista per stanotte.

Prosegue senza sosta il dibattito sul caso Balogun. I fatti sono noti: per la prima volta nella storia, la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica nei confronti di un calciatore – l’attaccante della Nazionale Usa – consentendogli di scendere in campo negli ottavi di finale. Dietro questa scelta una rete di contatti politici e di telefonate ai massimi livelli, tanto da coinvolgere direttamente il presidente Donald Trump, il presidente della federazione Gianni Infantino e una serie di avvocati vicini alla Casa Bianca. La conferma è arrivata dallo stesso Trump: “Sì, ho parlato con Infantino: il fallo non c’era”. "Sì, ho parlato con Gianni, è un uomo altamente rispettato", ha spiegato il presidente americano a proposito della telefonata col presidente della FIFA. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Caso Balogun, Trump: "Ho sentito Infantino, il rosso non c'era e l'arbitro era sospetto". Ira di Ue e Uefa contro la Fifa. Stanotte il bomber Usa giocherà

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