L'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver parlato con il presidente della FIFA, definendo il cartellino rosso mostrato a un calciatore statunitense “non giusto” e descrivendo l’arbitro come “sospetto”. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica del calciatore, permettendogli di scendere in campo negli ottavi di finale, ha scatenato reazioni di protesta da parte dell’UE e dell’UEFA contro la FIFA.

Prosegue senza sosta il dibattito sul caso Balogun. I fatti sono noti: per la prima volta nella storia, la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica nei confronti di un calciatore – l’attaccante della Nazionale Usa – consentendogli di scendere in campo negli ottavi di finale. Dietro questa scelta una rete di contatti politici e di telefonate ai massimi livelli, tanto da coinvolgere direttamente il presidente Donald Trump, il presidente della federazione Gianni Infantino e una serie di avvocati vicini alla Casa Bianca. La conferma è arrivata dallo stesso Trump: “Sì, ho parlato con Infantino: il fallo non c’era”. "Sì, ho parlato con Gianni, è un uomo altamente rispettato", ha spiegato il presidente americano a proposito della telefonata col presidente della FIFA. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Caso Balogun, Trump: "Sì, ho sentito Infantino, il rosso non c'era e l'arbitro era sospetto". Ira di Ue e Uefa contro la Fifa

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Caso Balogun ai Mondiali, Trump: Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era SOTT

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