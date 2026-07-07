Demanio marittimo abitativo a Fiumicino scontro tra opposizione e maggioranza sulle concessioni

A Fiumicino si è riacceso il dibattito sulle concessioni di immobili nel demanio marittimo abitativo. La discussione riguarda le modalità di assegnazione e gestione delle concessioni, con tensioni tra le forze di maggioranza e opposizione. La questione riguarda principalmente la regolamentazione e la tutela delle concessioni esistenti nel territorio comunale. La discussione si svolge in un contesto di confronto politico sul futuro delle aree demaniali e delle relative autorizzazioni.

Fiumicino, 7 luglio 2026 – Si riaccende il confronto politico sul demanio marittimo abitativo e sulle concessioni ad uso abitativo nel Comune di Fiumicino. Al centro della discussione ci sono il futuro delle famiglie coinvolte, il diritto alla casa, la regolarizzazione delle concessioni e le responsabilità amministrative maturate negli ultimi anni. A intervenire per primi sono stati alcuni consiglieri di opposizione, che hanno chiesto all’Amministrazione Baccini di “fare un passo indietro” e di riprendere il percorso avviato dalla precedente Amministrazione. A stretto giro è arrivata la replica del capogruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini, che ha attribuito al centrosinistra la responsabilità della situazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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