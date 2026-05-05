Demanio marittimo proroga fino a fine anno per le concessioni non turistiche

Il governo ha stabilito una proroga fino alla fine del 2023 per le concessioni demaniali marittime che non riguardano attività turistiche, ricreative o sportive. Questa riguarda concessioni per porti, pontili, distributori di carburante, cantieri e attività commerciali e terziarie legate al mare. La misura interessa i titolari di questi titoli che operano in settori diversi dal turismo, consentendo loro di continuare le attività fino alla scadenza dell’anno.