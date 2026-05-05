Demanio marittimo proroga fino a fine anno per le concessioni non turistiche
Il governo ha stabilito una proroga fino alla fine del 2023 per le concessioni demaniali marittime che non riguardano attività turistiche, ricreative o sportive. Questa riguarda concessioni per porti, pontili, distributori di carburante, cantieri e attività commerciali e terziarie legate al mare. La misura interessa i titolari di questi titoli che operano in settori diversi dal turismo, consentendo loro di continuare le attività fino alla scadenza dell’anno.
I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle turistico-ricreative e sportive, come porti e pontili, distributori di carburante, cantieristica e attività commerciali e terziarie, possono ottenere la proroga sino alla fine dell'anno. Un decreto firmato dall'assessore.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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