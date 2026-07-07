del pardo e nanu top vincitori in val bisenzio

La festa per i 50 anni del Gp Cesare Battisti Vernio si è trasformata in una giornata di sport, partecipazione e ricordi, con la 47ª edizione di " Attraverso il verde della Val di Bisenzio " che ha richiamato numerosi podisti e camminatori sulle strade della vallata. Un appuntamento speciale, impreziosito anche dal passaggio di consegne alla guida della società fra lo storico presidente Marco Ciani e il nuovo numero uno Gabriele Borchi. Sul percorso competitivo di 14 chilometri a imporsi sono stati Marco Del Pardo (Gp Cesare Battisti Vernio), che ha tagliato il traguardo in 56’20“, e Ana Nanu (Atletica Casone Noceto), vincitrice della prova femminile in 1h08’11“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Del Pardo e Nanu top. Vincitori in Val BisenzioGrande partecipazione per celebrare i 50 anni del Gp Cesare Battisti Vernio. Successo anche della Fit Walking guidata dalla fitness coach Nadia Conti. lanazione.it