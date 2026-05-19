Banche a rischio in Val di Bisenzio | tavolo urgente a Vernio

In Val di Bisenzio si è tenuto un incontro urgente per discutere della possibile chiusura di alcuni sportelli bancari, che potrebbe ridurre l’accesso ai servizi finanziari per le imprese locali. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle aziende, pronti a negoziare con le grandi banche per trovare soluzioni. La discussione si è concentrata sull’impatto della chiusura degli sportelli sul credito alle imprese e sulle modalità di mantenere i servizi bancari nella zona.

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? Punti chiave Come influirà la chiusura degli sportelli sul credito per le imprese?. Chi siederà al tavolo per negoziare con le grandi banche?. Quali soluzioni concrete propone il comitato Una banca per Vernio?. Perché la desertificazione bancaria rischia di causare lo spopolamento della valle?.? In Breve Incontro martedì 19 maggio ore 16:30 presso l'Ex Meucci di Vernio. Partecipano Leonardo Marras, Luca Marmo, Tommaso Triberti e Diana Toccafondi. Sindacati First Cisl, Fisac Cgil e Uilca intervengono al tavolo di Vernio. Servizi finanziari servono 6.300 residenti e 10.000 persone dell'intera vallata. Domani, martedì 19 maggio, alle ore 16:30, l’Ex Meucci di Mercatale di Vernio ospiterà un confronto pubblico cruciale per fermare la desertificazione bancaria che minaccia l’alta Val di Bisenzio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banche a rischio in Val di Bisenzio: tavolo urgente a Vernio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trail Val di Bisenzio, la corsa incontra l’ambientePrato, 26 marzo 2026 – Partenza dall’area del Centro di Scienze Naturali di Galceti, alle porte di Prato, per la tredicesima edizione del Trail Val... Trail Val Bisenzio, foto e classificaPrato, 29 marzo 2026 – Ancora una volta la Banda dei Malandrini ha consegnato ai partecipanti un’esperienza autentica di trail running, immersa nella...