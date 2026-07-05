attraverso il verde della val di bisenzio foto e classifica

Notizia in breve

La gara podistica di San Quirico di Vernio si è svolta il 5 luglio 2026, attraversando i boschi e le colline della Val di Bisenzio. La corsa, giunta alla sua quarantasettesima edizione, ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso i sentieri tra panorami verdi e incontaminati dell’Appennino pratese. La competizione ha visto la partecipazione di atleti di diverse età, con arrivi e classifiche pubblicate sui social e sui siti dedicati.