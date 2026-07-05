Attraverso il verde della Val di Bisenzio foto e classifica
La gara podistica di San Quirico di Vernio si è svolta il 5 luglio 2026, attraversando i boschi e le colline della Val di Bisenzio. La corsa, giunta alla sua quarantasettesima edizione, ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso i sentieri tra panorami verdi e incontaminati dell’Appennino pratese. La competizione ha visto la partecipazione di atleti di diverse età, con arrivi e classifiche pubblicate sui social e sui siti dedicati.
San Quirico di Vernio (Prato), 5 luglio 2026 – Immersa nel verde incontaminato della Val di Bisenzio, tra boschi, colline e panorami che raccontano tutta la bellezza dell'Appennino pratese, è tornata la tradizionale gara podistica di San Quirico di Vernio, appuntamento che da quarantasette edizioni unisce sport, natura e comunità. In occasione del 50° anniversario della Società Cesare Battisti di Vernio, la manifestazione ha proposto la gara competitiva di 14 chilometri con partenza alle 9 da piazza del Comune di San Quirico di Vernio, affiancata dalla camminata panoramica "Fit Walking" di 5 chilometri, pensata per permettere a tutti di vivere le bellezze del territorio con ritmi più rilassati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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