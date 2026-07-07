Defibrillatore strumento salvavita I poliziotti a lezione di Blsd
I poliziotti di Prato partecipano a corsi di formazione sul uso del defibrillatore e sulla rianimazione cardiopolmonare (BLSD). L’iniziativa, promossa dall’associazione Regalami un Sorriso e dalla Questura, mira a diffondere le competenze di primo soccorso tra gli agenti. Il progetto di cardioprotezione prosegue con sessioni di aggiornamento periodiche, per migliorare la capacità di intervenire in emergenze cardiovascolari.
Prato, 7 luglio 2026 – Prosegue con continuità il progetto di cardioprotezione promosso dalla Ets Regalami un Sorriso in collaborazione con la Questura di Prato. Si è infatti svolto il quarto corso per operatori Blsd, tenuto dal formatore e istruttore accreditato dalla Regione Toscana, Luigi Vizia. L'attività formativa rappresenta un ulteriore passo avanti verso il completamento del programma che, con i prossimi corsi già pianificati, porterà alla formazione di circa 50 operatori della Polizia di Stato, rafforzando in modo significativo la capacità di intervento nelle emergenze cardiopolmonari. L'iniziativa nasce dalla donazione di due defibrillatori effettuata dalla Ets Regalami un Sorriso alla Questura di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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