Formazione scolastica sulle manovre salvavita il consigliere Marcello chiede di attivare corsi su rianimazione e defibrillatore

Un consigliere ha presentato una richiesta per avviare corsi di formazione sulle manovre salvavita nelle scuole dell’Emilia-Romagna, con particolare attenzione alla rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore. La proposta riguarda l’attivazione di programmi di formazione dedicati agli studenti, al personale scolastico e alle figure di riferimento all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è fornire competenze pratiche che possano essere utili in situazioni di emergenza, migliorando la preparazione nelle scuole della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Formazione scolastica sulle manovre salvavita, rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore nelle scuole dell’Emilia-Romagna. A chiedere di fare il punto sulla situazione è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello che, in una interpellanza alla giunta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Manovre salvavita pediatriche"Il Comune di San Giorgio delle Pertiche, organizza in collaborazione con il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana, una lezione... ASL Foggia, Manovre di disostruzione pediatrica: incontri gratuiti dal 22 maggio al 7 giugno 2026 in sette comuni del Gargano e alle Isole TremitiCorsi di formazione sulle manovre di disostruzione pediatrica. ASL Foggia, su iniziativa del Distretto Sociosanitario di Vico del Gargano, in collaborazione con il Dipartimento di Emergenza/Urgenza, o ... manfredonianews.it Al via #oggi Italian Rescue training Venti squadre di #vigilidelfuoco, giunte da tutta Italia nella Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti, si confronteranno per la 1ª volta in simulazioni d’intervento per incidenti stradali. Scenari e manovre realistic x.com Corigliano-Rossano, letture e manovre salvavita nelle scuole: il 18 e 19 maggio formazione per bambini e famiglieNell'ambito del progetto Co.Ro. Città Narrante e de Il Maggio dei Libri 2026, il Comune e le Pro Loco uniscono generazioni, libri e sicurezza ... ecodellojonio.it