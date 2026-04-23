Verona | il Rotary dona un defibrillatore salvavita alla Polizia Locale

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rotary Club di Verona ha consegnato un defibrillatore alla Polizia Locale, che sarà installato a Palazzo Barbieri. L’obiettivo è migliorare le attrezzature disponibili per il personale in servizio. La consegna è avvenuta recentemente, senza altri dettagli sulle modalità o sui tempi di utilizzo. L’evento si inserisce in un intervento di supporto alla sicurezza pubblica nella città.

? Cosa sapere Il Rotary Club dona un defibrillatore alla Polizia Locale di Verona a Palazzo Barbieri.. Il dispositivo sarà installato sulle pattuglie per gestire arresti cardiaci nel territorio comunale.. Lunedì mattina a Palazzo Barbieri, il presidente del Rotary Club Marco Bacchini ha consegnato alla polizia locale di Verona un defibrillatore semiautomatico Tecnoheart Plus, finanziato grazie ai proventi del volume Un anno in salute – L’armadietto dei farmaci. Questo presidio salvavita, destinato a essere installato su un veicolo del comando di via del Pontiere, permetterà alle pattuglie che presidiano il territorio comunale di intervenire tempestivamente in caso di arresti cardiaci.🔗 Leggi su Ameve.eu

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