Verona | il Rotary dona un defibrillatore salvavita alla Polizia Locale

Il Rotary Club di Verona ha consegnato un defibrillatore alla Polizia Locale, che sarà installato a Palazzo Barbieri. L’obiettivo è migliorare le attrezzature disponibili per il personale in servizio. La consegna è avvenuta recentemente, senza altri dettagli sulle modalità o sui tempi di utilizzo. L’evento si inserisce in un intervento di supporto alla sicurezza pubblica nella città.

? Cosa sapere Il Rotary Club dona un defibrillatore alla Polizia Locale di Verona a Palazzo Barbieri.. Il dispositivo sarà installato sulle pattuglie per gestire arresti cardiaci nel territorio comunale.. Lunedì mattina a Palazzo Barbieri, il presidente del Rotary Club Marco Bacchini ha consegnato alla polizia locale di Verona un defibrillatore semiautomatico Tecnoheart Plus, finanziato grazie ai proventi del volume Un anno in salute – L’armadietto dei farmaci. Questo presidio salvavita, destinato a essere installato su un veicolo del comando di via del Pontiere, permetterà alle pattuglie che presidiano il territorio comunale di intervenire tempestivamente in caso di arresti cardiaci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: il Rotary dona un defibrillatore salvavita alla Polizia Locale Notizie correlate Donato un defibrillatore alla polizia locale di Verona dal Rotary ClubUn libro per affrontare i piccoli “malanni” stagionali si trasforma in uno strumento salvavita a disposizione della comunità. Leggi anche: Villaricca, Polizia Municipale “cardioprotetta”: la Clinica Maione dona un defibrillatore salvavita Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il Rotary dona un defibrillatore alla polizia locale di Verona; Intitolata a Villafranca di Verona l'area verde Antonio Montinaro; UN DEFIBRILLATORE PER LA POLIZIA LOCALE; Questura di Verona, nuovi dirigenti dell'Anticrimine e della Mobile. Il Rotary dona un defibrillatore alla polizia locale di VeronaIl Rotary Club Verona ha donato un defibrillatore alla polizia locale, col ricavato del volume Un anno in salute, L’armadietto dei farmaci. veronaoggi.it Quattro anni sotto accusa, poi l’assoluzione: ufficiale foggiano della Polizia Locale scagionato a Napoli - facebook.com facebook Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Secondo la Polizia e i servizi di emergenza locali ci sarebbero diversi feriti. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto x.com