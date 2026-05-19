Sport in Rete – La scuola al centro | grazie al progetto nuovi impianti anche al liceo De Sanctis

Il progetto “Sport in Rete – La scuola al centro” è stato avviato con il sostegno di diverse fondazioni, tra cui Carisal, Banco di Napoli, Roma e Entain. L’iniziativa prevede l’installazione di nuovi impianti sportivi nelle scuole, incluso un liceo che non ne era ancora dotato. La collaborazione tra le fondazioni mira a favorire la pratica sportiva tra gli studenti e a migliorare le strutture scolastiche dedicate all’attività fisica. La realizzazione interessa diversi istituti scolastici della zona.

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