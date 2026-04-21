In Basilicata, sono stati stanziati 18 milioni di euro destinati allo sport, con l'obiettivo di migliorare gli impianti esistenti e avviare progetti di rigenerazione. La Giunta regionale ha presentato un piano che prevede interventi specifici per le strutture sportive e la creazione di una nuova entità regionale dedicata al settore. Questi investimenti arrivano anche in seguito ai risultati positivi ottenuti da alcuni centri principali della regione.

L’impegno della Giunta Bardi per il rilancio dello sport lucano si concretizza attraverso un piano strutturato di interventi sugli impianti e la progettazione di una nuova entità regionale, spinto anche dai recenti successi agonistici che coinvolgono centri nevralgici come Matera e Melfi. L’assessore Cupparo ha delineato una strategia che mira a trasformare il prestigio sportivo delle piazze locali in un volano di rigenerazione urbana e organizzativa. Il del calcio dilettantistico in Basilicata sta vivendo una stagione di rinnovato vigore grazie ai risultati ottenuti sul campo. La promozione del Melfi nella categoria Serie D e il raggiungimento dell’Eccellenza da parte dell’Invicta Matera non sono solo traguardi sportivi, ma eventi che ridefiniscono l’importanza delle rispettive comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, 18 milioni per lo sport: nuovi impianti e rigenerazione

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