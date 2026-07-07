Sono in corso perquisizioni negli uffici di Napoli e Bari nell’ambito di un’indagine che coinvolge due persone con lo stesso cognome. Le autorità stanno eseguendo controlli riguardo a un trasferimento di un calciatore, Elia Caprile. Entrambe le persone indagate sono state chiamate a rispondere di alcuni aspetti legati a questa operazione. La notizia è stata diffusa da fonti di stampa nazionali.

Secondo quanto riporta Repubblica, sarebbero in corso delle perquisizioni negli uffici di Napoli e Bari. Aurelio e Luigi De Laurentiis sarebbero entrambi indagati per un’inchiesta che coinvolge l’affare relativo al trasferimento di Elia Caprile. De Laurentiis indagato: il motivo. Sono tutt’ora in corso, secondo quanto riporta Repubblica, le perquisizioni negli uffici di Napoli e Bari. L’inchiesta riguarderebbe false comunicazioni sociali relativo al bilancio dell’esercizio 2024 del Bari e delle fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della medesima società sportiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - De Laurentiis indagato, perquisizioni in corso: nel mirino un affare fra Bari e Napoli

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