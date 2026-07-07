Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la vendita di un portiere tra due club di calcio e una società collegata. Le autorità stanno accertando se questa operazione abbia contribuito a un indebitamento eccessivo del club pugliese, portandolo a una procedura di insolvenza. La vicenda riguarda una presunta triangolazione di trasferimenti e flussi finanziari tra le parti coinvolte negli ultimi anni. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali irregolarità.

Vogliono vederci chiaro su una sorta di triangolazione avvenuta negli ultimi anni: dal Napoli Calcio alla società del Bari, passando per la Filmauro. Tre punti cardinali che avrebbero contribuito a svuotare le casse del Bari, tanto da rendere necessaria l’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dello stesso club pugliese. Ipotesi di bancarotta fraudolenta, la Procura di Bari manda la finanza a perquisire la sede societaria del club locale (oggi in Serie C), del Calcio Napoli e della stessa Filmauro. Due gli indagati: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello del Bari Luigi De Laurentiis, figlio del patron azzurro. Una vicenda che va calata in un’operazione particolare: quella legata alla crescita professionale di Elia Caprile, attuale portiere del Cagliari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - De Laurentiis indagati per la vendita di Caprile: «Bancarotta del Bari»

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Bari Calcio: Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta. Contestata cessione di CaprileAurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta e per aver ceduto il portiere Caprile.

Temi più discussi: Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta. Esterrefatti, chiariremo tutto; Terremoto SSC Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli; Bancarotta Bari, De Laurentiis indagati: nel mirino affare Caprile con Napoli; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi.

La bancarotta del Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni anche in sedi Napoli e Filmauro. Società: Esterrefatti dalle accuse #ANSA x.com

Aurelio de Laurentiis è indagato con il figlio Luigi per bancarotta fraudolenta della squadra di calcio del Bari reddit

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