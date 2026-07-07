Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso le sedi delle squadre di calcio di Bari e Napoli. L'operazione è parte di un'indagine che coinvolge il presidente di una società calcistica, indagato per bancarotta. Le perquisizioni sono state disposte dal pubblico ministero e riguardano documenti e materiale informatico. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle accuse o sui possibili sviluppi dell'inchiesta.

Inchiesta su Bari e Napoli: Perquisizioni in Corso. BARI (ITALPRESS) – Nella mattinata di oggi, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un provvedimento di perquisizione presso le sedi delle squadre di calcio Bari e Napoli. Questa operazione scaturisce da un procedimento penale attualmente nella fase delle indagini preliminari e avviato su disposizione della Procura della Repubblica. Ipotesi di Reato. Le indagini si concentrano su ipotesi di frode, specificamente riguardanti le false comunicazioni sociali che riguardano il bilancio dell’esercizio 2024 di una delle due società bianconere con sede a Bari. Inoltre,... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - De Laurentiis indagati per bancarotta: perquisizioni al Napoli e Bari da parte della Guardia di Finanza.

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De Laurentiis indagati, perquisizioni in corso nelle sedi di Napoli, Bari Calcio e Filmauro

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