Bari | perquisizioni in sedi di due società sportive Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha eseguito perquisizioni presso le sedi di due società sportive a Bari. Le operazioni sono legate a un'indagine sulla cessione del calciatore Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. Sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Le verifiche si concentrano su aspetti relativi alla transazione e ai documenti delle società coinvolte. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali accuse o dettagli specifici.

La questione, stando a fonti, riguarda la cessione di Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari, su disposizione di questa Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari, stanno dando esecuzione a un provvedimento di perquisizione presso le sedi di due società sportive. In estrema sintesi e nel rispetto del segreto investigativo, le ipotesi poste a fondamento del provvedimento riguardano le false comunicazioni... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta

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