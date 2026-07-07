La Procura di Bari ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro che coinvolge anche il nome di De Laurentiis, suscitando sorpresa tra le parti coinvolte. Il club Bari, insieme alla società Napoli e ai due individui, ha dichiarato di essere rimasto basito e esterrefatto per le contestazioni sollevate. Inoltre, è stata resa nota una perizia giurata che quantifica il valore di Caprile, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’indagine.

“SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina”. Il Bari rompe il silenzio dopo che stamattina Luigi e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono stati indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della società sportiva barese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - De Laurentiis indagati, lo stupore del Bari: “Basiti ed esterrefatti per le contestazioni. Il valore di Caprile quantificato da perizia giurata”

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