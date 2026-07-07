De Laurentiis indagati lo stupore del Bari | Basiti ed esterrefatti per le contestazioni Il valore di Caprile quantificato da perizia giurata

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Procura di Bari ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro che coinvolge anche il nome di De Laurentiis, suscitando sorpresa tra le parti coinvolte. Il club Bari, insieme alla società Napoli e ai due individui, ha dichiarato di essere rimasto basito e esterrefatto per le contestazioni sollevate. Inoltre, è stata resa nota una perizia giurata che quantifica il valore di Caprile, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina”. Il Bari rompe il silenzio dopo che stamattina Luigi e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono stati indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della società sportiva barese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

de laurentiis indagati lo stupore del bari basiti ed esterrefatti per le contestazioni il valore di caprile quantificato da perizia giurata
© Ilfattoquotidiano.it - De Laurentiis indagati, lo stupore del Bari: “Basiti ed esterrefatti per le contestazioni. Il valore di Caprile quantificato da perizia giurata”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Procura di Bari, i De Laurentiis esterrefatti: “il valore di Caprile quantificato con perizia giurata”La famiglia De Laurentiis ha diffuso un comunicato in risposta all’indagine della procura di Bari riguardante il club e la presunta sottrazione di...

De Laurentiis indagati, arriva la risposta del Napoli: «Siamo esterrefatti, il valore di Caprile quantificato da un soggetto terzo»De Laurentiis e il Napoli sono stati coinvolti in un’indagine, con un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura.

Temi più discussi: Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del Bari; Bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Al centro dell’inchiesta la cessione del portiere Caprile; Terremoto SSC Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi.

de laurentiis indagati loLa bancarotta del Bari, indagati Luigi e Aurelio De LaurentiisTorna lo spettro del fallimento per il Bari calcio, il terzo in poco più di un decennio. La Ssc Bari della famiglia De Laurentiis, è l'ipotesi della Procura di Bari, avrebbe accumulato dal 2019 al 202 ... ansa.it

de laurentiis indagati loDe Laurentiis: Siamo esterrefatti. Il valore di Caprile? C'è una perizia esterna. Il Comune valuta l'esclusione dalla gara per lo stadioSSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web