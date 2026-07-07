De Laurentiis indagati la cessione-farsa di Caprile dal Bari al Napoli era il segreto di Pulcinella ora è un precedente che affossa il senso della multiproprietà

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cessione di Caprile dal Bari al Napoli, ritenuta una operazione farsa, è stata confermata come nota da tempo. I magistrati hanno ora aperto un’indagine che coinvolge anche il presidente della società di Serie A. La vicenda ha evidenziato come la multiproprietà abbia contribuito alla perdita di ambizioni e risorse economiche del club, che recentemente è retrocesso in Serie C.

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Il segreto di Pulcinella è stato smascherato dai magistrati: la multiproprietà ha spolpato il Bari calcio, che negli ultimi anni ha perso ambizioni, categoria (di qualche settimana fa la storica retrocessione in Serie C ) e a quanto pare anche risorse economiche che le appartenevano. Per questo la Procura del capoluogo pugliese indaga Luigi e Aurelio De Laurentiis per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. La tesi accusatoria ruota quasi interamente intorno alla cessione di Elia Caprile, una vicenda che a Bari conoscono bene. Il portiere – oggi al Cagliari, considerato uno dei migliori numeri uno italiani e già nel... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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