La cessione di Caprile dal Bari al Napoli, ritenuta una operazione farsa, è stata confermata come nota da tempo. I magistrati hanno ora aperto un’indagine che coinvolge anche il presidente della società di Serie A. La vicenda ha evidenziato come la multiproprietà abbia contribuito alla perdita di ambizioni e risorse economiche del club, che recentemente è retrocesso in Serie C.

Il segreto di Pulcinella è stato smascherato dai magistrati: la multiproprietà ha spolpato il Bari calcio, che negli ultimi anni ha perso ambizioni, categoria (di qualche settimana fa la storica retrocessione in Serie C ) e a quanto pare anche risorse economiche che le appartenevano. Per questo la Procura del capoluogo pugliese indaga Luigi e Aurelio De Laurentiis per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. La tesi accusatoria ruota quasi interamente intorno alla cessione di Elia Caprile, una vicenda che a Bari conoscono bene. Il portiere – oggi al Cagliari, considerato uno dei migliori numeri uno italiani e già nel... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Ilfattoquotidiano.it - De Laurentiis indagati, la cessione-farsa di Caprile dal Bari al Napoli era il segreto di Pulcinella, ora è un precedente che affossa il senso della multiproprietà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Elia Caprile e perché la sua cessione dal Bari al Napoli è al centro dell’inchiesta sui De LaurentiisElia Caprile, attualmente portiere del Cagliari, è coinvolto in un'inchiesta della Procura di Bari.

Bari Calcio: Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta. Contestata cessione di CaprileAurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta e per aver ceduto il portiere Caprile.

Temi più discussi: Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del Bari; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi; Bari in bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis; Bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Perquisite le sedi di Napoli e Bari.

Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta Bari #SkySport x.com

Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi reddit

Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta. La Gdf nelle sedi del BAGI - La Procura di Bari ha indagato il patron del Napoli calcio Aurelio de Laurentiis e il figlio Luigi per i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali in merito all'operazione ch ... msn.com

I De Laurentiis indagati, perquisite le sedi di Bari e Napoli: i reati ipotizzati dalla ProcuraAperta un'inchiesta per il proprietario dei partenopei e il figlio, amministratore unico dei pugliesi: l'attività della Guardia di Finanza ... tuttosport.com