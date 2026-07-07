Le indagini coinvolgono dirigenti e funzionari di due club, con possibili rischi sportivi ancora non definiti. Le inchieste precedenti e quella attuale si concentrano su questioni legali e amministrative, senza ancora precisare quali sanzioni potrebbero essere applicate alle società. La natura delle indagini riguarda attività interne ai club, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali o provvedimenti disciplinari. La situazione rimane in fase di approfondimento, senza effetti immediati sul campionato o sulle classifiche.

E adesso cosa rischiano Napoli e Bari sul piano sportivo? La proverbiale domanda, che ciclicamente ritorna ogni qualvolta un’inchiesta o uno scandalo tocca il mondo del pallone, per il momento non può avere una risposta. Come già avvenuto in tutti i precedenti, la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè chiederà gli atti alla magistratura ordinaria, quando questi saranno disponibili. Con buona probabilità verrà aperto un fascicolo. Due le fattispecie previste dal Codice di giustizia sportiva: l’articolo 31 sulle violazioni in materia gestionale ed economica, la norma specifica per questo genere di infrazioni, che prevede penalizzazioni o... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - De Laurentiis indagati, cosa rischiano il Bari e il Napoli? Le inchieste precedenti e l’unicità dell’indagine nel capoluogo pugliese

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Aurelio De Laurentiis indagato: cosa rischia il Napoli

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