bancarotta bari calcio indagati luigi e aurelio de laurentiis

Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari. L’indagine riguarda la bancarotta del Bari Calcio e coinvolge due persone, ritenute indagate. Le attività investigative sono in corso e riguardano aspetti finanziari legati alla gestione delle società coinvolte. Nessuna ulteriore informazione è stata comunicata al momento.

Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell’ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della società sportiva barese. Il provvedimento... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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#Calcio Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta in relazione a 30 milioni di debiti. Perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche Bari e Napoli. Al centro delle indagini la cessione di un calciatore. x.com

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