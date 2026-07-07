L’utilizzo dei termini non è casuale. “Esterrefatti”, “basiti”. Parole che inquadrano bene lo sgomento della famiglia De Laurentiis per l’inchiesta della Procura di Bari che ha portato alle perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro per presunte false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. “SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina” si legge in un comunicato diramato sui canali ufficiali di entrambe le società sportive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Laurentiis, comunicato dopo l'accusa di bancarotta fraudolenta: "Esterrefatti dalle contestazioni"

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De Laurentiis indagati, arriva la risposta del Napoli: «Siamo esterrefatti»

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