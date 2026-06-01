Napoli De Bruyne vuole rimanere ma a certe condizioni | la richiesta ad Allegri

Kevin De Bruyne ha comunicato di volersi rimanere nel club, ma ha posto alcune condizioni. La richiesta è di un ruolo specifico e di garanzie contrattuali, che sono state trasmesse ad Allegri. L’allenatore, che sta per assumere il comando del Napoli, deve valutare le richieste del centrocampista belga prima di definire il progetto tecnico. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali modifiche o accordi definitivi.

Massimiliano Allegri è pronto per il suo nuovo incarico di allenatore del Napoli. Una delle questioni più urgenti è capire quale sia il ruolo di Kevin De Bruyne. Il giocatore fuoriclasse è arrivato la scorsa estate. Questa sua prima stagione non è stata delle migliori. Il calciatore belga, infatti, non è riuscito a godersi la bellezza del gioco; per via delle tante pressioni. Proprio per questo, non appena sono terminate le partite, il centrocampista ha esposto una serie di problemi e ha detto di essere disposto a rimanere nel club azzurro ma a determinate condizioni. A questo punto, la palla passa al nuovo tecnico. Tra i due vincenti ci sarà prossimamente un incontro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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