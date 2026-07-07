De Bruyne è stato criticato per la sua condizione fisica durante le ultime partite, con commenti che evidenziano una mancanza di corsa e un atteggiamento più passivo in campo. Un commentatore ha descritto il giocatore come un ex calciatore, suggerendo che potrebbe essere in fase calante. La discussione si concentra sulla sua performance attuale, senza altri approfondimenti o considerazioni.

De Bruyne non corre, cammina. Max Gallo è stato impietoso. Forse anche un po’ eccessivo. De Bruyne è un ex calciatore, commenta il direttore. Forse è semplicemente un campione che ha imboccato il viale del tramonto. Io comunque lo vado dicendo da tempo. La cosa più ragionevole è cedere entrambi i calciatori belgi. Perché non c’è confronto tra il costo del loro ingaggio e il rendimento che possono garantire. Ma dovessimo confermarne uno terrei certamente Lukaku. Che non è più quello di una volta. Non è in grado di andarsene con le progressioni travolgenti di una volta. Ma quando entra in campo mostra di sentire ancora la porta come un centravanti di razza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne è il problema numero uno di Manna

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