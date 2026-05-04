de bruyne e lang idee sbagliate di manna

Con la fine del campionato ormai alle porte, si fanno i primi bilanci sulle prestazioni delle squadre e sulle decisioni prese durante la stagione. Tra i vari protagonisti, emergono alcune discussioni riguardo alle scelte di alcuni allenatori e calciatori, in particolare sui giudizi espressi da alcuni addetti ai lavori. La classifica vede il Napoli in seconda posizione, con imminenti valutazioni da parte di dirigenti e tecnici sulle tappe raggiunte e sugli errori commessi.

È l’ora dei bilanci e delle assunzioni di responsabilità. Si avvicina la fine del campionato, il Napoli con ogni probabilità arriverà secondo. Un piazzamento che non può essere messo in discussione pur se dopo una campagna acquisti che era stata dipinta come trionfale ma che in realtà è stata a nostro avviso disastrosa. È l’ora di bilanci perché Conte e De Laurentiis dovranno vedersi e stabilire se e come andare avanti. Ol tecnico ha ancora un anno di. contratto e otto milioni netti. Difficilmente se ne andrà così, rinunciando a tutto. Le cronache sorvolano su quest’aspetto che invece è il nodo della vicenda. Poi è chiaro che i diretti interessati dicono la solita enorme bugia che il punto non sono i soldi, invece sono proprio quelli il centro della trattativa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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