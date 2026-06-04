Il presidente del Napoli ha dichiarato che comunicherà presto il nome del nuovo allenatore. Ha anche affermato che, se Lukaku e De Bruyne desiderano lasciare la squadra, non ci saranno problemi. La comunicazione è arrivata durante la presentazione dei ritiri 2026. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui nomi coinvolti, ma si è concentrato sulla possibilità di eventuali partenze dei giocatori.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto alla presentazione dei ritiri estivi del Napoli per la prossima stagione. “In 16 anni di contratto con Dimaro, abbiamo quasi sempre giocato in Europa. Tu (rivolgendosi a Caruso, ndr) ci ha salvato durante l’epidemia di Covid-19. Qui abbiamo due mondi completamente diversi: uno dove il Trentino si fa in quattro pur di dar seguito alla sua capacità di dare accoglienza; è una regione veramente accogliente. Gli abruzzesi, invece, sono più tosti (ride, ndr): “Non c’abbiamo i soldi, la sinistra ci ammazza”; ma che c’entra la sinistra? Quando si parla di sport, si parla di due parti che si contendono qualcosa in maniera coraggiosa”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Appena possibile vi dirò chi sarà il prossimo allenatore, se Lukaku e De Bruyne vogliono andare via nessun problema”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

De Laurentiis deve farsi sentire, il Napoli è danneggiato!

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis gela Lukaku e De Bruyne: “È pieno di calciatori se se ne voglio andare”Il presidente di una squadra italiana ha dichiarato che ci sono molti calciatori pronti a lasciare, smentendo le voci di tensioni con Lukaku e De...

De Laurentiis tra Allegri, mercato e futuro: “Se De Bruyne e Lukaku vorranno andare via, andranno”Aurelio De Laurentiis ha commentato le possibilità di trasferimento di De Bruyne e Lukaku, affermando che se i giocatori decideranno di lasciare,...

Argomenti più discussi: De Laurentiis vota Allegri: l'ex tecnico rossonero a un passo dal Napoli; Napoli, Italiano più vicino alla panchina; Botta e risposta tra Leccese e De Laurentiis sul futuro del Bari; Crisi Bari calcio, tifosi biancorossi comprano pagina di giornale: De Laurentiis vattene.

Il sindaco di Castel di Sangro ha appena mostrato al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis una maxi-banconota da 100 euro con il suo volto. L’Eurelio. x.com

Ho appena visto il film del 1976, Il giustiziere della notte. L'ho visto da piccolo quando è uscito per la prima volta e ricordo di aver pianto alla fine. Uno dei miei film preferiti con John Wayne, ma mi fa sempre commuovere alla fine. Gran bel film… : r/classicfilm reddit

Amoruso: C'è stato un momento preciso in cui ho capito che il rapporto Conte-De Laurentiis era conclusoUltime notizie SSC Napoli - Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, parla al Corriere dello Sport. A dire il vero appena sentito la dichiarazione di De Laurentiis da Los Angeles che diceva che in q ... msn.com