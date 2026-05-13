Servizio nelle scuole paritarie il Senato avvia l’esame del ddl Bucalo | Un passo contro la disparità

Il Senato ha iniziato a esaminare il disegno di legge numero 1792, relativo al servizio nelle scuole paritarie. La discussione si è aperta nella Commissione Cultura e Istruzione, con l’obiettivo di affrontare le questioni legate alla regolamentazione del settore. Il testo prevede norme e interventi specifici per le scuole paritarie, con l’intenzione di ridurre le differenze rispetto alle scuole statali. La discussione proseguirà nelle prossime settimane.

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