Servizio nelle scuole paritarie il Senato avvia l’esame del ddl Bucalo | Un passo contro la disparità
Il Senato ha iniziato a esaminare il disegno di legge numero 1792, relativo al servizio nelle scuole paritarie. La discussione si è aperta nella Commissione Cultura e Istruzione, con l’obiettivo di affrontare le questioni legate alla regolamentazione del settore. Il testo prevede norme e interventi specifici per le scuole paritarie, con l’intenzione di ridurre le differenze rispetto alle scuole statali. La discussione proseguirà nelle prossime settimane.
La Commissione Cultura e Istruzione di Palazzo Madama ha cominciato a discutere il disegno di legge numero 1792. Il provvedimento punta a rendere valido, ai fini della carriera, il periodo di insegnamento trascorso nelle scuole paritarie prima dell’immissione in ruolo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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