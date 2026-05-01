Magistrati e associazioni di categoria criticano il piano del governo riguardante gli addetti all’Ufficio per il processo, circa 8.000 persone coinvolte. Secondo alcuni rappresentanti, si rischia di compromettere quella che viene considerata l’unica riforma significativa nel settore giustizia degli ultimi anni. L’appello pubblico invita il ministro della giustizia a rivedere le decisioni, ritenendo che le proposte possano compromettere l’efficacia delle attività giudiziarie.

“Sarà lo smantellamento dell’unica vera riforma degli ultimi anni in materia di giustizia”. Rocco Maruotti, pm a Rieti e segretario dell’Associazione nazionale magistrati, boccia il piano del governo sugli addetti all’Ufficio per il processo, i circa 8.500 “assistenti giudici” assunti a termine con i fondi Pnrr, dai contratti in scadenza il 30 giugno. Dopo mesi di incertezza, il ministero della Giustizia ha stanziato i fondi per stabilizzarne 6.919, inquadrati però diversamente: diventeranno “funzionari dei servizi giudiziari”, una nuova categoria a cui saranno affidati anche compiti amministrativi tipici dei cancellieri. Una soluzione che non convince i diretti interessati né i magistrati: mercoledì il tema è stato al centro dell’incontro tra l’Anm e il ministro Carlo Nordio, il primo dopo il referendum.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nordio ci ascolti, così smantella l’unica vera riforma della giustizia”: l’allarme dei magistrati sul futuro dei precari del Pnrr

Nordio spiega a cosa serve la riforma della giustizia

Notizie correlate

Riforma della giustizia, l'Anm rivendica la "liberta di espressione dei magistrati sul referendum costituzionale"La giunta esecutiva sezionale dell’Anm di Reggio Calabria, esprime preoccupazione di fronte a tentativi di limitare la libertà di espressione dei...

Referendum giustizia, Nordio convinto della vittoria del sì: “Riforma condivisa con magistrati e avvocati”Il conto alla rovescia verso il referendum sulla giustizia entra nella fase finale e il ministro Carlo Nordio si dice convinto dell’esito della...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Nordio ci ascolti, così smantella l'unica vera riforma della giustizia: l'allarme dei magistrati sul futuro dei precari del Pnrr.

Nordio ci ascolti, così smantella l’unica vera riforma della giustizia: l’allarme dei magistrati sul futuro dei precari del PnrrIntervista al segretario dell'Anm Rocco Maruotti: Gli addetti all'Ufficio per il processo saranno adibiti a mansioni diverse da quelle attuali, privando i giudici di un supporto decisivo ... ilfattoquotidiano.it

Giustizia, confronto tv tra Nordio e Grosso. Il ministro: Spero in un’affluenza almeno tra il 50 e il 60%Confronto tv tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e Enrico Grosso, presidente onorario del comitato Giusto dire NO. Al centro del dibattito il referendum di domenica e lunedì. Il ministro in ... affaritaliani.it