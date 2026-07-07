DAZN ha annunciato di aver acquisito i diritti per trasmettere il TCR World Tour, il campionato mondiale di vetture turismo. La piattaforma di streaming ora include questa competizione tra le sue offerte sportive motoristiche. La trasmissione del torneo sarà disponibile sulla piattaforma, ampliando così la sua copertura di eventi automobilistici a livello globale. La competizione coinvolge piloti di diverse nazionalità e si svolge in varie tappe internazionali.

DAZN ha ampliato il suo portfolio nel settore degli sport motoristici acquisendo i diritti del TCR World Tour, il campionato mondiale di vetture turismo. DAZN trasmetterà gratuitamente in tutto il mondo tutti gli eventi del Tour, ad eccezione di Cina, Corea del Sud e Ungheria. L’accordo include tutte le sessioni di qualificazione e le gare in diretta, oltre agli highlights di tutti e sette gli eventi di questa stagione. L’accordo è stato annunciato in vista della gara dello scorso fine settimana sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, in Francia. DAZN ha raggiunto un’intesa con l’organizzatore della serie, WSC. L’offerta di sport motoristici di DAZN include già la Formula 1 e la MotoGP in alcuni mercati, oltre ai campionati TCR Europe e TCR Spain a livello globale. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - DAZN aggiunge il TCR World Tour alla sua offerta di sport motoristici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TKR presents Spotlight - Record Store Day 2026 with Katie @vintageandvinyl

Notizie e thread social correlati

Al Al Misano World Circuit rombano i motori: torna l’Aci racing weekend e per la prima volta il Khumo Fia Tcr World TourAl Misano World Circuit torna l’Aci racing weekend, con i motori pronti a rombare sulla pista.

Robot fighting su DAZN: arriva il NHRL World Championship Pro TourSu DAZN viene trasmesso il NHRL World Championship Pro Tour, una competizione di combattimenti tra robot.