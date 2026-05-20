Robot fighting su DAZN | arriva il NHRL World Championship Pro Tour
Su DAZN viene trasmesso il NHRL World Championship Pro Tour, una competizione di combattimenti tra robot. L’evento vede partecipazioni provenienti da diverse parti del mondo e si svolge attraverso varie tappe. Le finali del torneo sono programmate per il mese di dicembre. La trasmissione permette agli spettatori di seguire gli incontri live, con un focus sulle diverse sfide tra i robot. La manifestazione rappresenta un’occasione per mostrare le tecnologie e le strategie adottate nelle competizioni di robot fighting.
Su DAZN debutta il NHRL World Championship Pro Tour: combattimenti tra robot, eventi globali e finali previste a dicembre. Su DAZN, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, arriva il NHRL World Championship Pro Tour, il campionato che vede squadre d’élite competere in eventi di combattimento tra robot. La stagione 2026 intratterrà gli utenti DAZN già da giugno per proseguire durante l’autunno. A completare la stagione, le finali del tour attese per dicembre. Tutti gli eventi del NHRL World Championship Pro Tour saranno disponibili su DAZN anche gratuitamente. Fondata negli Stati Uniti, l'NHRL è diventata una piattaforma internazionale di prim’ordine per i combattimenti tra robot a livello agonistico. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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