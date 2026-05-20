Robot fighting su DAZN | arriva il NHRL World Championship Pro Tour

Su DAZN viene trasmesso il NHRL World Championship Pro Tour, una competizione di combattimenti tra robot. L’evento vede partecipazioni provenienti da diverse parti del mondo e si svolge attraverso varie tappe. Le finali del torneo sono programmate per il mese di dicembre. La trasmissione permette agli spettatori di seguire gli incontri live, con un focus sulle diverse sfide tra i robot. La manifestazione rappresenta un’occasione per mostrare le tecnologie e le strategie adottate nelle competizioni di robot fighting.

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