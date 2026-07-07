Dopo sei giorni e sei notti di sopravvivenza, due escursionisti sono stati trovati vivi sulle Dolomiti. Dispersi da circa una settimana, erano rimasti senza cibo e si erano affidati a un rigagnolo d'acqua per sopravvivere. La ricerca, durata tutto il periodo, si è conclusa con il loro ritrovamento in buona salute. La coppia è stata individuata in un'area impervia e difficile da raggiungere, dove si erano rifugiati.

Ancona, 7 luglio 2026 – Sono vivi. Dopo sei giorni giorni e sei notti aggrappati a un fazzoletto di montagna, senza cibo e con l'unica compagnia di un rigagnolo d'acqua, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi sono stati ritrovati. Stremati, provati, ma vivi. La coppia di anconetani che da mercoledì aveva fatto perdere le proprie tracce tra le Dolomiti Friulane è stata individuata all'alba di oggi, martedì 7 luglio, in un punto tra i più impervi e dimenticati di quelle montagne, a cavallo tra Cimolais e Domegge di Cadore. L’avvistamento di Davide e Chiara all’alba. L'avvistamento è arrivato quando ormai la seconda giornata di ricerche stava per ricominciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davide e Chiara, una salvezza miracolosa: “Dispersi da 6 giorni sulle Dolomiti, ecco come siamo sopravvissuti”

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