Donna e figli scomparsi le ricerche proseguono e si allargano

Da tgcom24.mediaset.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche della donna scomparsa con i suoi due figli adolescenti continuano e si stanno ampliando nella zona di Tarcento, in provincia di Udine. Le operazioni di ricerca sono in corso da diversi giorni, coinvolgendo forze dell'ordine e squadre specializzate. Finora non ci sono novità significative riguardo alla localizzazione dei soggetti scomparsi. La famiglia ha presentato una denuncia di scomparsa alle autorità competenti.

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Proseguono e si allargano le ricerche della donna scomparsa con i due figli adolescenti da Tarcento, in provincia di Udine. Un vero e proprio mistero che si è infittito con il ritrovamento a casa nonno materno dei due ragazzi di due lettere scritte a mano - non datate - finora sfuggite all'attenzione dei familiari e degli investigatori.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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