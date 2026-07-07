Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 giugno, a New York, un uomo con in mano una bandiera del Tibet si è avvicinato al palazzo di vetro sede delle Nazioni Unite e si è dato fuoco. Lobga Rangzen è morto poco dopo sull’ambulanza che lo stava portando all’ospedale. Era un tibetano in esilio e faceva l’autista di Uber. Attivo sostenitore della causa per l’indipendenza del Tibet dalla Cina, prima del gesto estremo l’uomo aveva postato su Facebook un video in cui incitava i compagni della diaspora a battersi contro le misure repressive di Pechino nei confronti della minoranza tibetana e a lottare per la libertà e l’indipendenza. Poche ore prima, in... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Tensione davanti al Tribunale di Firenze: donna tenta di darsi fuoco per protesta

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Argomenti più discussi: Darsi fuoco per protesta; Manifestante pro-Tibet si dà fuoco davanti al palazzo dell'ONU; A Calcata c'è chi protesta contro la serie di Martin Scorsese: Hanno tentato di dare fuoco al set; Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: arrestato per tentato omicidio.

A Calcata c'è chi protesta contro la serie di Martin Scorsese: Hanno tentato di dare fuoco al set ift.tt/1wPJtnG ift.tt/xg1VTHa x.com

La verità è che state ancora tutti troppo bene per protestare affinché cambi qualcosa in questo paese. reddit

Taranto, gestore di canile minaccia di darsi fuocoTARANTO - Il gestore del canile privato Arca di Noè di Taranto, Antonio Lucio Scarano, è salito sul tetto della sua abitazione a Lido Azzurro (Taranto), e si è cosparso il capo e gli indumenti di ... lagazzettadelmezzogiorno.it