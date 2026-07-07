Darsi fuoco per protesta

Da internazionale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 giugno, a New York, un uomo ha appiccato il fuoco a sé stesso davanti al palazzo di vetro delle Nazioni Unite, brandendo una bandiera del Tibet.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 giugno, a New York, un uomo con in mano una bandiera del Tibet si è avvicinato al palazzo di vetro sede delle Nazioni Unite e si è dato fuoco. Lobga Rangzen è morto poco dopo sull’ambulanza che lo stava portando all’ospedale. Era un tibetano in esilio e faceva l’autista di Uber. Attivo sostenitore della causa per l’indipendenza del Tibet dalla Cina, prima del gesto estremo l’uomo aveva postato su Facebook un video in cui incitava i compagni della diaspora a battersi contro le misure repressive di Pechino nei confronti della minoranza tibetana e a lottare per la libertà e l’indipendenza. Poche ore prima, in... 🔗 Leggi su Internazionale.it

darsi fuoco per protesta
© Internazionale.it - Darsi fuoco per protesta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tensione davanti al Tribunale di Firenze: donna tenta di darsi fuoco per protesta

Video Tensione davanti al Tribunale di Firenze: donna tenta di darsi fuoco per protesta

Notizie e thread social correlati

Licenziato, minaccia di darsi fuoco al Centro Direzionale: salvato dai carabinieriUn uomo di 50 anni, ex operaio e padre di famiglia, questa mattina ha minacciato di darsi fuoco all’interno del Centro Direzionale di Napoli, più...

Firenze: si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco davanti al Palazzo di GiustiziaOggi a Firenze si è verificato un episodio di tensione davanti al Palazzo di Giustizia.

Argomenti più discussi: Darsi fuoco per protesta; Manifestante pro-Tibet si dà fuoco davanti al palazzo dell'ONU; A Calcata c'è chi protesta contro la serie di Martin Scorsese: Hanno tentato di dare fuoco al set; Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: arrestato per tentato omicidio.

Taranto, gestore di canile minaccia di darsi fuocoTARANTO - Il gestore del canile privato Arca di Noè di Taranto, Antonio Lucio Scarano, è salito sul tetto della sua abitazione a Lido Azzurro (Taranto), e si è cosparso il capo e gli indumenti di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web