Firenze | si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco davanti al Palazzo di Giustizia
Oggi a Firenze si è verificato un episodio di tensione davanti al Palazzo di Giustizia. Una donna si è cosparsa di benzina e ha minacciato di darsi fuoco, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei presenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno tentato di calmare la donna e di bloccare l’accesso all’area. La situazione si è protratta per alcuni minuti prima che la donna fosse dissuasa dal suo gesto.
FIRENZE – Momenti di tensione oggi, 14 maggio 2026, a Firenze davanti al Palazzo di Giustizia. Una donna marocchina di 47 anni, in segno di protesta per lo sfratto, si è cosparsa di benzina e ha minacciato di darsi fuoco con un accendino. La donna è stata bloccata dalle forze dell’ordine che erano presenti stamattina,poco dopo mezzogiorno, in viale Guidoni. La 47enne, in forte stato di agitazione, è stata portata in codice giallo all’ospedale di Careggi dove è stata sedata e si trova tuttora ricoverata sotto osservazione. Era in corso un presidio della Cgil per denunciare la carenza di personale negli uffici giudiziari, ed erano presenti carabinieri e agenti di polizia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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