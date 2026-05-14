Firenze | si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco davanti al Palazzo di Giustizia

Oggi a Firenze si è verificato un episodio di tensione davanti al Palazzo di Giustizia. Una donna si è cosparsa di benzina e ha minacciato di darsi fuoco, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei presenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno tentato di calmare la donna e di bloccare l’accesso all’area. La situazione si è protratta per alcuni minuti prima che la donna fosse dissuasa dal suo gesto.

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