D’Annunzio e Amaranta | a Firenze la presentazione del libro che racconta lo scandalo d’amore del Vate

Giovedì 16 luglio a Firenze si presenta un libro che racconta lo scandalo amoroso tra D’Annunzio e Amaranta. Il volume include lettere e telegrammi autografi, ambientato in una città all’inizio del Novecento. La narrazione si concentra sulla relazione tra il poeta e una donna, coinvolta in un episodio che scosse l’opinione pubblica dell’epoca. La presentazione si svolge in un luogo storico della città, con la partecipazione di studiosi e appassionati.

Un amore travolgente, lettere e telegrammi autografi, una Firenze di inizio Novecento e uno scandalo destinato a lasciare il segno. Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 17, la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi ospiterà la conferenza stampa di presentazione del volume D’Annunzio e Amaranta – Lo scandalo fiorentino da Via dei Benci a Vallombrosa, pubblicato da Edizioni Udom. Il libro riporta i lettori nella Firenze del 1906, nel pieno della Belle Époque, quando l’incontro tra Gabriele D’Annunzio e la nobile Giuseppina Giorgi Mancini diede vita a una delle relazioni più intense e controverse del Novecento. Per il Vate, Giuseppina diventa “Amaranta”, una musa capace di incarnare un amore assoluto, destinato a scontrarsi con le convenzioni sociali e con i rispettivi matrimoni. 🔗 Leggi su Funweek.it

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