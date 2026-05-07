Firenze presentazione del libro Curiosità Costruttive di Guido del Fungo

Firenze, 7 maggio 2026 – Il 9 maggio al caffè letterario delle Giubbe Rosse di Firenze ci sarà la presentazione del libro " Curiosità Costruttive" di Guido del Fungo, architetto e scrittore. L’appuntamento, a ingresso libero, è alle ore 17. Ne parla con l’autore il giornalista Jacopo Chiostri. Guido Del Fungo lavora a Firenze, ha presentato i suoi lavori in Italia e in diversi Paesi, tra cui Cina, Stati Uniti, Marocco, Macedonia e Germania, suscitando interesse e curiosità da parte del pubblico. È stato responsabile dello spazio artistico Riva Sinistra di Firenze ed è presidente dell’Associazione Culturale Men’Arte da lui fondata allo scopo di promuovere l’arte nei suoi molteplici aspetti tecnici.🔗 Leggi su Lanazione.it

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